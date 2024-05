Nusco, ricavi +11% nel primo trimestre

Nusco

(Teleborsa) - Ipre-consuntivi consolidati, del primo trimestre 2024 di, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "NUSCO", risultano pari a circa 12,3 milioni di Euro, +11% circa rispetto agli 11,1 milioni di Euro registrati al 31 marzo 2023, di cui 4,3 milioni di Euro generati da Pinum Doors & Windows.Ilda evadere del Gruppo alla data del 31 marzo 2024 risulta in linea con il trimestre precedente ed è pari a circa 12,3 milioni di Euro, di cui 5,5 milioni di Euro derivanti dalle attività di Pinum Doors & Windows.“I risultati del primo trimestre dell’esercizio in corsoè in costante crescita sia in termini di fatturato che di consolidamento del business. L’incremento dei ricavi raggiunto nel corso del 2023, avvalorato anche dai primi tre mesi di questo esercizio, è stato supportato, in particolare, oltre che dall’aumento dei volumi venduti, da una pianificazione attenta e sul lungo periodo di attività di ricerca e politiche di investimento sempre più incentrate sull’efficientamento energetico e sulla sostenibilità e durabilità dei prodotti, in linea con le esigenze e le politiche attuali. Tra l’altro questo trend positivo è stato raggiunto nonostante le incertezze che hanno contraddistinto sia il settore immobiliare sia quello dell’edilizia nell’ultimo biennio.” - Ha commentato. – “Il Gruppo vuole proseguire in questa direzione e la recente decisione da parte dell’assemblea dei soci di approvare l’aumento di capitale gratuito per tutti i nostri azionisti è un atto naturale non solo di riconoscenza verso chi crede nel nostro progetto, ma anche di continuità rispetto all’opportunità di rafforzarsi e continuare ad investire per crescere”.