SolidWorld deposita brevetto per la prima testa personalizzata operativa di Electrospider

(Teleborsa) -, leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, quotata a su EuronextGrowth Milan, ha, a partire dalle cellule originarie del paziente, grazie alla creazione di teste ad hoc per la replica di singoli tipi di tessuto., la biostampante 3D sviluppata dalla controllata Bio3DPrinting assieme all'Università di Pisa, mediante queste nuove teste brevettate, è oggilegate alla(punti di passaggio specifici tra muscoli e tendini in cui la tensione generata dal muscolo viene trasmessa al tendine).Grazie a questo rivoluzionario brevetto SolidWorld Group conferma ancora una volta la propria volontà di rendere disponibilia supporto della ricerca medica. Electrospider consente al paziente didi sottoporsi a diversi e dolorosiconsentendo, peraltro, di ridurre sensibilmente i tempi di spedalizzazione e migliorando, quindi, le modalità di lavoro di ospedali e strutture sanitarie."Abbiamo sviluppato questa testa su richiesta specifica di un ospedale nostro cliente, aprendo così la via alla prima personalizzazione della nostra biostampante che nasce dalla sinergia del nostro gruppo con il centro di ricerca E. Piaggio e il Dipartimento di Ingegneriadell’Informazione dell’Università di Pisa", ha affermato, Presidente e CEO di SolidWorld Group.Electrospider è in grado diche consente di stampare per la prima volta contemporaneamente sia la struttura di supporto al tessuto, realizzata in materiale biocompatibile tramite la tecnica di elettrofilatura, con spessore nanometrico, sia gli idrogel cellulari di diverse tipologie di cellule umane. Strato dopo strato la biostampante, sviluppato da cellule coltivate in vitro ed estratte direttamente dal paziente sottoposto a intervento o da soggetti donatori. Tale operazione riduce drasticamente i tempi di attesa per il materiale impiantabile, nonché i rischi connessi a rigetto, consentendo l’analisi approfondita dei campioni così raccolti per studi e ricerche in vari settori. Ad ora Electrospider è stata fornita ad istituzioni sanitarie, ospedali e cliniche e centri di ricerca in Italia, negli USA, in Svizzera e in Medio Oriente.