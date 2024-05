Eventi e scadenze del 10 maggio 2024

Martedì 07/05/2024

Mercoledì 08/05/2024

Giovedì 09/05/2024

Venerdì 10/05/2024

(Teleborsa) -- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Parma - 22esima edizione della manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, frutto della collaborazione tra Fiere di Parma e Federalimentare.- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. A inaugurare la fiera alle ore 11 il Ministro Francesco Lollobrigida. Sarà presente anche il ministro Adolfo Urso- Il G7 sotto la presidenza italiana si svolgerà a Venezia. Alla Riunione ministeriale Giustizia parteciperanno i ministri della Giustizia di Usa, Canada, Francia, Germania, Giappone, RegnoUnito e Italia- Auditorium della Conciliazione, Roma - L’evento dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare, per un un confronto con le personalità di spicco del mondo politico, economico, delle imprese e della società civile. Presenti, tra gli altri, i ministri Giorgetti, Valditara, Salvini, Tajani e Roccella. Venerdì 10 sarà presente Papa Francesco- Palazzo Orsini Taverna, Roma - 3ª edizione del Summit dedicato alle soluzioni innovative per la sostenibilità organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite (IFAD) e con il supporto istituzionale del Parlamento Europeo- Si terrà a Palermo, presso il Teatro Massimo ed il Marina Convention Center, il 36° Congresso nazionale dell'ANM. Inaugurazione con la relazione del presidente Giuseppe Santalucia alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:30 -- Auditorium Palazzo delle Esposizioni, Roma - Il Simposio "Il futuro dell’EuropaInvestire nella transizione climatica per tutti" affronterà due domande chiave: In che modo l’Europa si assicurerà il livello di investimenti climatici necessari per la transizione? In che modo l’Europa può sostenere gli investimenti sul clima a livello globale?. Interverrà, tra gli altri Paolo Gentiloni11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Mar. - Apr. 202411:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Baviera, Markus Thomas Theodor Söder- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della prima trimestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Conference call, risultati al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dati trimestrali consolidati Primo Trimestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 31 Marzo 2024- CDA: Risultati del I trimestre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio d’Esercizio e Bilancio Consolidato al 29 febbraio 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti