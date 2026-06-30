Digitouch, CdA approva il piano al 2027: da MarTech a Growth Orchestrator

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della Digitouch , gruppo attivo nei servizi integrati di Marketing, Technology ed E-commerce (modello MTE), ha approvato il Piano Industriale 2025-2027, che sancisce l'evoluzione del Gruppo da operatore MarTech a Growth Orchestrator, attraverso l'integrazione di asset proprietari di intelligenza artificiale, piattaforme dati e soluzioni Fintech all'interno di un'unica architettura di crescita misurabile end-to-end.



Principali evidenze del Piano 2025-2027E

Mercato indirizzabile: il comparto italiano del Growth Orchestrator è stimato in crescita a un CAGR di circa il +9% fino a €14,9 miliardi al 2030 (da €9,6 miliardi nel 2025), con un mercato servito (SAM) di riferimento pari a circa €5 miliardi, inclusivo della nuova verticale Fintech Solutions.

Ricavi: target: pari a circa 48-52 milioni al 2027E, da 41,8 milioni nel FY2025A (+15%/+24% cumulato), con incidenza della componente ricorrente in crescita dal 5% a circa il 30%;

EBITDA Adjusted: pari t a circa 9,5-11 milioni, con marginalità EBITDA in espansione dal 18,6% a circa il 20%;

Utile netto: previsto in crescita a 3,0-4,0 milioni, rispetto a 1,86 milioni nel FY2025A;

Struttura finanziaria solida: rapporto Net Debt/EBITDA atteso in riduzione a meno di 0,5x (da 1,02x), a fronte di una generazione di cassa positiva a servizio di un’ulteriore crescita per linee esterne (M&A);

Enterprise Value: obiettivo di Piano è il raddoppio dell'Enterprise Value nell'orizzonte di Piano, con multiplo EV/EBITDA target a 7-8x (da 4,5x), riflesso di un atteso re-rating di mercato per circa due terzi del valore creato, a fronte di un terzo attribuibile alla crescita organica dell'EBITDA.



Il punto di partenza del Piano è un modello di business - il modello MTE (Marketing, Technology, E-commerce) - che il Gruppo ha costruito e consolidato nell’ultimo decennio (2015-2025), passando da agenzia di servizi a piattaforma integrata attraverso due leve complementari: la crescita per linee esterne, con dieci operazioni di M&A perfezionate dal 2014, e la crescita organica, attraverso lo sviluppo dei talenti e il reskilling continuo dell'organico.



Il Piano 2025-2027, spiega la società, segna il passaggio a una seconda fase evolutiva: dal modello MTE, (Marketing, Technology

e Ecommerce) organizzato per business unit, al nuovo modello Growth Orchestrator, organizzato attorno a un'unica architettura soluzioni ed asset end-to-end. La logica di fondo è che Marketing, Technology ed Ecommerce non sono più funzioni separate, ma tre fasi di un medesimo ciclo: il Marketing genera la domanda e i segnali di prima parte (“Creates Customer Demand and Intent”); la Technology trasforma questi segnali in intelligence, attraverso piattaforme dati e intelligenza artificiale (“Transforms Signals into Intelligence”); l'Ecommerce converte questa intelligence in valore economico misurabile, chiudendo il ciclo (“Converts Intelligence into Revenue”).



"Il Piano 2025-2027 segna il passaggio del Gruppo da fornitore di servizi MarTech a partner di orchestrazione della crescita per i nostri clienti entreprise. Il modello MTE, consolidato negli ultimi dieci anni, costituisce oggi la base per un'architettura dati unificata capace di leggere segnali, decidere e attivare azioni lungo l'intero percorso cliente, in tempo reale e in scala”, ha dichiarato il management del Gruppo, sottolineando come la nuova verticale Fintech Solutions e la disciplina nell'allocazione del capitale rappresentino i due pilastri abilitanti della creazione di valore attesa nell'orizzonte di Piano.

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