Intel, vicino accordo con Apollo da 11 miliardi dollari per impianto Irlanda

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.Secondo il Wall Street Journal il gigante dei chip sarebbe in trattative avanzate per una transazione in cui Apollo Global Management fornirebbe più di 11 miliardi di dollari per la costruzione di un impianto di produzione in Irlanda.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 29,12 Euro. Supporto visto a quota 27,98. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 30,25.