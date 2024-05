Borse europee deboli. Milano in rosso ma è l'effetto stacco dividendi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sotto il peso dello stacco cedole (l’operazione pesa sull’indice principale per circa l’1,4%), mentre le altre principali piazze europee si muovono con debolezza confermando la cautela dell'avvio.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%.Si riduce di poco lo, che si porta a +126 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,77%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,41%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,31% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 37.150 punti.Tra le big interessate oggi dallo stacco cedola,che accusa un calo del 2,25%., con un netto svantaggio dell'1,61%.Buona performance per, che cresce dell'1,59%.Senza slancio, che negozia con un +1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,10%),(+2,75%),(+2,59%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.