Calo demografico in Europa prima barriera a sviluppo consumi domestici

(Teleborsa) - Differenze salariali e di reddito pro-capite hanno determinato negli ultimi sedici anni un’evoluzione della spesa per consumi di, diversa sia in termini di livello che di composizione degli acquisti delle famiglie. È una delle conclusioni a cui giunge un approfondimento sull'evoluzione dei consumi realizzato dain occasione della presentazione dell'"L’incertezza relativa al futuro demografico dell’Europa ci porta a ipotizzare una pressione al ribasso sullaper consumi nei prossimi anni. Una popolazione stagnante in termini di crescita, o addirittura in, potrebbe infatti diventare il primo degli elementi di barriera allo sviluppo dei consumi domestici e un’ulteriore spinta alladegli acquisti tra beni e servizi, nell’ottica di un progressivo invecchiamento solo in parte compensato dal contributo degli", suggeriscono gli analisti.Secondo il rapporto il supporto degliè destinato ad assumere un ruolo progressivamente più rilevante, sia in termini di allargamento della base dei residenti sia di sostegno alle fasce più giovani della. "Tuttavia, è da considerare come nel breve periodo il contributo degli stranieri avrà un impatto soprattutto in termini di ricomposizione del, dato il loro modello di consumo più tradizionale e sbilanciato sull’acquisto di beni piuttosto che", è stato sottolineato nel documento, evidenziando che solo nel lungo periodo le famiglie residenti di stranieri tenderanno ad assumeredei paesi ospitanti.Per quanto riguarda l'Italia l'approfondimento mette in evidenza che ilsarà caratterizzato da un aumento rilevante di famiglie di persone sole e anziane, che nei prossimi 20 anni arriveranno a rappresentare quasi il 38% delle famiglie, come indicato dalle più recential 2042 dell’ISTAT. Contestualmente, le proiezioni indicano una riduzione piuttosto intensa del numero di coppie con figli, che rappresenteranno nel 2042 poco più del 25% delle famiglie residenti. Anche questi cambiamenti nelladetermineranno differenti bisogni, desideri e comportamenti d’acquisto. Il cambiamento deiverso un maggiore orientamento ai servizi, in particolare per le famiglie di anziani e per quelle con redditi elevati, già in parte visibile, sarà un processo che andrà accentuandosi nel medio periodo.Secondo lo studio nei prossimi 5 anni quindi i consumi dimostreranno un sentiero di crescita modesta. Nel contesto demografico e reddituale descritto, l’evoluzione della domanda sarà guidata anche dai macro-trend della, dellae dell’, che le recenti crisi hanno rafforzato. Tali fattori accentueranno la tendenza alla sostituzione di beni con servizi in molti settori, in particolare nella mobilità, ma sosterranno contestualmente anche una maggiore richiesta di prodotti con contenuto di servizio.In questo contesto, saranno soprattutto i consumi dia perdere ulteriori quote all’interno della domanda di beni di manufatti, a favore dei prodotti per il benessere e la cura personale e i beni per la casa e tecnologici.