Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Inwit

Iveco

Brunello Cucinelli

ERG

Banco BPM

Ferrari

BPER

Banca MPS

MFE B

MFE A

Ariston Holding

El.En

Carel Industries

D'Amico

Caltagirone SpA

Banca Ifis

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso, dopo i record della vigilia e nel giorno in cui l'inflazione ha mostrato un rallentamento a sorpresa alimentando un taglio dei tassi, a settembre, da parte dellaSul fronte macroeconomico, confermata dalle rilevazioni finali l'inflazione in Germania al 2,2% in giugno. In UK gli ultimi dati sulla dinamica del PIL sono stati più robusti delle attese segnando a maggio una crescita dello 0,4% m/m, +1,9% a/a; sempre a maggio, la produzione industriale è però risultata debole (0,4% a/a vs 0,6% atteso).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,38%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,01%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 82,46 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,78%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 36.572 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta dell'11/07/2024 è stato pari a 2,13 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,02 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,47%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,85%.In luce, con un ampio progresso del 2,29%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,85%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%.di Milano,(+10,45%),(+7,27%),(+4,13%) e(+3,17%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,45%.scende del 2,11%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,9%; preced. -2,9%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,4%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,6%; preced. -0,7%).