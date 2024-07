Borse europee positive. A Milano bene Eni, male STM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -; gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'attenzione degli investitori resta sulla stagione dei risultati societari, per confermare o smentire le aspettative di crescita degli utili nei prossimi trimestri.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a luglio 2024 si sono registrati, secondo l'Istat: l'indice del clima di fiducia dei consumatori è stimato in aumento da 98,3 a 98,9 (valore più elevato da febbraio 2022); invece l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese scende da 94,5 a 94,2 (in calo per il quarto mese consecutivo e sotto la media degli ultimi 12 mesi).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +138 punti base, con ilche si posiziona al 3,79%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,70%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,87%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,22% a 33.844 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.052 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,24%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,38% (dopo la trimestrale sopra le attese e la promessa di un'accelerazione sul buyback). Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,38%. Buona performance per, che cresce del 2,89%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10% (gli analisti hanno tagliato le valutazioni dopo la trimestrale deludente). Calo deciso per, che segna un -2,21%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,38%.del FTSE MidCap,(+4,99%, ha confermato la guidance dopo il 1° semestre in crescita),(+3,45%),(+2,55%) e(+2,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,38% ( ha tagliato la guidance 2024 dopo il secondo trimestre in netto calo). Tonfo di, che mostra una caduta del 6,14%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.