SIMEST (Gruppo CDP): 6 milioni di euro per la crescita in Nord America di Objectway

(Teleborsa) -la società delche supporta l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investitoper supportare la crescita nel mercato nord-americano di, uno dei principali operatori dell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) nella trasformazione digitale del settore finanziario, con software e servizi all'avanguardia. Nell'iniziativa è intervenuto anche ilstrumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.L'operazione – fa sapere SIMEST in una nota – ha consentito l'acquisizione della società canadeseuno dei principali fornitori nordamericani di soluzioni digitali in ambito WealthTech.In linea con la strategia di consolidamento nel nuovo mercato, l'investimento – si legge nella nota – permetterà di ampliare e potenziare ulteriormente il design delle soluzioni di wealth e investment management dell'azienda, in aggiunta ai servizi di consulenza, portfolio management e back-office.dispone, infatti, di un significativo vantaggio competitivo, grazie a una piattaforma di digital wealth con un'importante base clienti.Laè affiancare le istituzioni finanziarie di ogni dimensione e area geografica nel loro percorso di trasformazione digitale, migliorandone l'intera catena del valore e permettendo loro di accrescere e scalare il proprio business.L'investimento si aggiunge all'attualeche conta oltre 230 progetti in tutto il mondo, per più di 800 milioni di euro.Nel solo 2023, attraverso l'attività di ingresso nel capitale delle imprese, SIMEST ha registratodi cui 94 milioni di euro a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.