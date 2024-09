Powersoft, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel primo semestre

Powersoft

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 36,9 milioni di euro, con una crescita dell'11,9% rispetto al primo semestre 2023.L'consolidato ammonta a complessivi 9,9 milioni di euro, in crescita del 14,7% e con un'incidenza sui ricavi pari al 27,2% rispetto a 8,6 milioni di euro del primo semestre 2023 (incidenza del 26,5%). Ilconsolidato risulta pari a 6,3 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all'utile di 5,2 milioni di euro registrato nel primo semestre 2023."Il primo semestre si chiude con risultati positivi, sia in termini di volumi che di marginalità - ha commentato l'- L'aumento della leva operativa e i positivi riscontri di mercato confermano la bontà delle scelte strategiche intraprese. Nei primi mesi dell'anno abbiamo chiuso un'importante collaborazione tecnologica con Ferrari che ci ha permesso di entrare nel settore automotive. Continuiamo a rafforzare la struttura con l'inserimento di eccellenti nuove risorse, in particolare sul mercato americano con l'obiettivo di sostenere la crescita in ottica pluriennale"."Per il resto dell'esercizio, Powersoft proseguirà nel suo piano di sviluppo, mirando a espandere la sua presenza globale e consolidare il suo posizionamento come leader tecnologico nel settore audio - ha aggiunto - In un mercato con una domanda normalizzata rispetto ai picchi degli anni precedenti, guardiamo al 2024 come aper una crescita futura sostenibile e duratura".Laal 30 giugno 2024 risulta positiva (cassa netta) per 5,4 milioni di euro, rispetto a 17,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 e 15,0 milioni di euro al 30 giugno 2023. La PFN risulta principalmente composta da disponibilità liquide per 4,3 milioni di euro, da titoli in portafoglio per 5,6 milioni di euro e da poste passive per 4,6 milioni di euro, perlopiù relative alla contabilizzazione dei debiti per leasing operativi sorti a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16 e ai finanziamenti agevolati accesi con Simest. Il peggioramento è principalmente ascrivibile al pagamento del dividendo ordinario per 10,7 milioni di euro e all'utilizzo di risorse per il rafforzamento delmagazzino.