Antitrust, sanzione di 2,5 milioni a Intesa Sanpaolo RBM Salute e di 1 milione a Previmedical

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato perIntesa Sanpaolo RBM Salute, compagnia assicurativa specializzata nell’assicurazione sanitaria, e per, provider di servizi cui è stata affidata la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro. Lesono state avviate a seguito delleda parte di numerosi consumatori e dei risultati dell’attività di vigilanza svolta dall’. Nel corso del procedimento si sono poi aggiunte ulteriori richieste di intervento da parte di consumatori che lamentavano le stesse criticità. Molti reclami sono arrivati da aderenti al fondo sanitario, che da solo raccoglie oltre un terzo del numero di assicurati ISP RBM."Ildi Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e di Previmedical Servizi per la Sanità Integrativa S.p.A. integra unain violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, perché è stato accertato che hanno ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, rendendo onerosa la fruizione delle prestazioni assicurative", spiega in una nota l'Antitrust."In particolare – prosegue la nota –, sono emersi problemi presso ladi Previmedical (verificatisi alla fine del 2022) che hanno determinato - a partire dai primi mesi del 2023 - l’accumularsi di un numero molto alto di pratiche in attesa di evasione, in notevole ritardo rispetto aiprevisti dalle rispettive polizze sanitarie. Il ritardo accumulato ha provocato difficoltà anche nella gestione corrente delle richieste di prestazione successive con rallentamenti significativi rispetto alle previsioni contrattuali"."Inoltre, i problemi presso la centrale operativa hanno reso difficile per i consumatori entrare in contatto con il. Si sono rilevate, inoltre, numerose incongruenze nell’applicazione concreta delle condizioni di polizza da parte di Previmedical, anche per la difficoltà di interpretare le prassi liquidative stabilite da Intesa Sanpaolo RBM Salute, che hanno avuto come conseguenza numerosi casi di errato rifiuto di autorizzazioni o di rimborsi a soggetti che ne avevano diritto, oppure la richiesta non necessaria di ulteriore documentazione", aggiunge l'Antitrust.L'Autorità ha specificato che "gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria hanno evidenziato infine ladi Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. nella mancata implementazione di un efficace sistema di controllo sull’attività dida parte del proprio provider, in modo da prevenire e gestire eventuali criticità nella gestione delle polizze sanitarie e garantire ai propri assicurati un adeguato livello di servizio".