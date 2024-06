Giù il mercato americano. Delude la fiducia dei consumatori

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni industriali

materiali

energia

Salesforce

American Express

Dow

Boeing

Caterpillar

3M

Adobe Systems

MongoDB

Broadcom

Gilead Sciences

Moderna

ON Semiconductor

Constellation Energy

Fastenal Company

(Teleborsa) - il listino USA continua la seduta sotto la parità, dopo la deludente performance dellamisurata dall'Università del Michigan: l'indice scivola oggi a 65,6 punti, in calo rispetto ai 69,1 punti dell'ultima rilevazione, e delude le aspettative degli analisti che stimavano una crescita a 72,1 punti.Illima lo 0,43%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.421 punti. In frazionale progresso il(+0,26%); sulla parità l'(+0,05%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,42%),(-1,15%) e(-1,03%).del Dow Jones,(+1,16%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+14,57%),(+3,47%),(+3,30%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,30%.scende del 2,79%.Calo deciso per, che segna un -2,38%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72,1 punti; preced. 69,1 punti)14:30: Empire State Index (preced. -15,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%).