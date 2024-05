Perissinotto (Eurizon): adattare PIR a nuovo contesto, vantaggi fiscali da calibrare

(Teleborsa) - "La soluzione più semplice per dare maggiore liquidità, maggiore vivacità e maggiore accesso al mercato dei capitali per la PMI italiana, che resta un grande fattore di successo del nostro paese, è probabilmente una. Credo che sia stata un'esperienza estremamente di successo ed efficace, ma oggi va riadattata al nuovo contesto". Lo ha detto a Teleborsa, a margine del convegno "Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese" organizzato da AssoNEXT - associazione delle società quotate e in via di quotazione sul mercato EGM- a Palazzo Montecitorio.Questo nuovo contesto è fatto di "tassi di interesse fondamentalmente più alti, un concetto di liquidabilità dell'investimento e dell'orizzonte di investimento che deve essere allungato, e probabilmente anche deiin funzione di tutto questo", ha aggiunto."Se si mettono insieme questi tre elementi, questo può essere une di grande sviluppo per il mercato dei capitali per le imprese", ha sostenuto Perissinotto., dalla Legge Capitali al progetto di CDP su queste iniziative, è assolutamente positivo e va", ha detto il manager di Eurizon Capital.