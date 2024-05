Debole il mercato americano dopo verbali Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.307 punti. Sulla parità il(-0,05%); in frazionale calo l'(-0,31%).I verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve indicano che la banca centrale è orientata a tassi alti, per un periodo più lungo del previsto. L'inflazione sta scendendo più lentamente delle attese e vari componenti della Fed sono pronti ad alzare i tassi di interesse se necessario, considerato che molti sono "incerti" su quanto la politica monetaria sia veramente restrittiva.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,83%),(-1,18%) e(-0,99%).del Dow Jones,(+1,51%),(+1,04%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,21%.scende dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Al top tra i, si posizionano(+13,67%),(+10,86%),(+4,88%) e(+4,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,23%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,48%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,98%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 222K unità)15:45: PMI composito (preced. 51,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 8,8%)16:00: Vendita case nuove (atteso 674K unità; preced. 693K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%).