In calo la Borsa di New York. Effetto Tesla e Alphabet sul Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

sanitario

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Merck

Cisco Systems

Visa

Microsoft

Apple

Intel

CoStar

Sirius XM Radio

Gilead Sciences

Old Dominion Freight Line

Trade Desk

Tesla Motors

Roper Technologies

Constellation Energy

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,83%) e si attesta su 40.024 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 5.456 punti, in netto calo dell'1,79%. Pessimo il(-3,03%) appesantito dai conti delle big tech, Tesla e Alphabet, considerati deludenti dagli investitori. In forte calo l'(-2,23%).Gli addetti ai lavori guardano anche ai dati macroeconomici previsti nei prossimi giorni, in particolare ildel secondo trimestre e l'di giugno. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembre.(+1,43%) e(+0,72%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,54%),(-3,32%) e(-3,13%).Tra i(+2,32%),(+2,01%),(+1,24%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,85%.Al top tra i, si posizionano(+7,14%),(+6,32%),(+2,81%) e(+2,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 10,17%.In perdita, che scende dell'8,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,26 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 51,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,7 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -14,9%).