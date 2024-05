Mare Group sbarca a Piazza Affari. Pronti investimenti in tecnologia e M&A

Mare Engineering Group





Euronext

(Teleborsa) - "Siamo. È stato un percorso lungo, intenso, però si è concluso con successo. Ringraziamo innanzitutto gli investitori per aver aderito all'offerta di collocamento delle nuove azioni, anche in maniera molto più ampia rispetto a quanto da noi richiesto inizialmente". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Piazza Affari.Mare Engineering Group, società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI, è sbarcata oggi su"Ci apprestiamo adesso ad andare sul mercato dei capitali eper linee interne attraverso lo sviluppo di quelle competenze tecnologiche che sono il nostro DNA e attraverso linee esterne con acquisizioni, continuando in percorso già iniziato da 5 anni con 11 acquisizioni, e grazie quindi all'aumento di capitale sottoscritto intendiamo proseguire con forza lungo questa direttrice", ha detto l'AD.In fase di collocamento Mare Engineering Group ha. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,8% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 42,2 milioni di euro."I piani di investimento riguardano linee interne, quindi aumentare le nostre competenze attraverso programmi di ricerca tecnologica da noi già sviluppati nell'ambito delle tecnologie digitali, intelligenza artificiale, digital twin, IoT - ha spiegato Zinno - e poi attraverso le line esterne quindi acquisizione di società per portare all'interno del nostro gruppo nuove tecnologie, nuovi brevetti oattraverso l'acquisizione di società che possono essere complementari rispetto ai nostri clienti".Mare Engineering Group rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sedicesima quotazione del 2024 suMare Engineering Group è un'azienda attiva nel campo dell'ingegneria digitale chee si caratterizza per un'offerta integrata di servizi, prodotti e processi nell'ambito della trasformazione digitale. Il gruppo sviluppa innovazione tecnologica in collaborazione con grandi imprese e Università e trasferisce la tecnologia sviluppata alle piccole e medie imprese."Siamo stati molto fortunati, o se volete lungimiranti, perché abbiamo iniziato a investire in queste tecnologie abilitanti molto tempo fa - ha dettodi Mare Group - Negli ultimi anni abbiamo lavorato accumulando dati e questo ci ha permesso di costruire una, per analizzarle e aiutarle. Quindi pensiamo spesso all'intelligenza artificiale come un prodotto di consumo che va a finire nei telefonini o ai vari strumenti tipo ChatGPT, ma si possono costruire con lo stesso tipo di tecnologia delle verticali dedicate alle imprese. Per fortuna o per attenzione l'abbiamo iniziato a fare molto tempo fa, perché ci vogliono tempi lunghi per accumulare dati e per gestirli e farli diventare informazioni poi utili all'addestramento delle intelligenze artificiali, e cerchiamo adesso di anche evangelizzare questi strumenti, facendoli comprendere soprattutto, perché è dalla comprensione che parte poi un corretto utilizzo che può essere profittevole per le piccole e medie imprese. La nostra piattaforma aiuta a fare proprio questo: a utilizzare l'intelligenza artificiale per la competitività delle piccole e medie".Riguardo all'outlook per il resto del 2024, Caturano ha detto: "Stiamo crescendo molto ee tutte le tecnologie abilitanti. Riteniamo di continuare a mantenere questo trend di sviluppo e pensiamo di poter portare vantaggi all'intera economia del nostro sistema".