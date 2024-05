Zoppas (ICE) su Orsini: insieme per raggiungere "importanti traguardi sui mercati esteri"

(Teleborsa) -i complimenti per la nomina a Presidente di Confindustria insieme ai migliori auguri, a nome dell’Agenzia ICE, di buon lavoro a lui e alla sua squadra per il. Ringrazioper l’impegno profuso e il lavoro svolto durante il suo mandato". CosìPresidente ICE, sulla nomina di Emanuele Orsini, eletto oggi Presidente di Confindustria. "Sono molte e complesse - sottolinea Zoppas -anche a fronte di un contesto economico e geopolitico estremamente variabile in cui sono saltati tutti gli schemi. Siamo sicuri che con ile tutto il tessuto imprenditoriale italiano,di vendite all’estero; risultato che testimonia la capacità del sistema imprenditoriale di resistere e non cedere posizioni. Possiamo e dobbiamo unire le forze per far arrivare le produzioni italiane sui mercati di tutto il mondo, maturi ed emergenti, in maniera mirata e capillare perchè tanta è laa cui i nostri clienti riconoscono una marcia inconclude Zoppas.