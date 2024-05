Tesmec, Cerved conferma rating di credito solicited "B1.2"

Tesmec

(Teleborsa) -, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, comunica che Cerved Rating Agency, agenzia italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nelle valutazioni di sostenibilità degli operatori economici, ha confermato il rating di credito solicited "B1.2" assegnato alla Società.Ilha commentato: “Siamo lieti di ricevere la conferma del rating Investment Grade da parte di Cerved Rating Agency, cheper affrontare le sfide del contesto macroeconomico attuale eper gestire le opportunità di sviluppo futuro".