Clabo, concluso collocamento del prestito obbligazionario con tranche Finint Investments

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato l'emissione e la sottoscrizione di ulteriori 30dal valore nominale di 50.000 euro ciascuna per un ammontare complessivo dida parte di(all'interno dell'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile fino a un massimo di 8,35 milioni di euro).Questa operazione, che si aggiunge alla precedente emissione e sottoscrizione di 137 titoli per complessivi 6,85 milioni da parte di Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR,di raccolta del prestito."Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile per l'intero ammontare di 8,35 milioni di euro che ci consentirà di eseguire gli investimenti di lungo periodo dichiarati - ha commentato l'- Ringraziamo Finint Investments per aver dato fiducia a questa operazione che testimonia al contempo la credibilità del nostro progetto di sviluppo".