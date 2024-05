GO Internet, perdita si allarga a 4,1 milioni di euro nel 2023. Ricavi +5%

GO internet

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcontotali pari a 10,4 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all'esercizio 2022 (9,9 milioni). La crescita complessiva continua ad essere trainata dai risultati sul segmento business, che segna un incremento del 35% rispetto al 2022, tale da compensare la flessione del 33% sul segmento consumer. L'si attesta a 1 milione, con una crescita del 52% rispetto al 2022 (0,6 milioni).L'si attesta al valore di -3,7 milioni di euro (-2,6 milioni), risentendo di una maggiore svalutazione di crediti legati alla clientela consumer e delle svalutazioni di asset della capogruppo in seguito alla progressiva dismissione delle infrastrutture di rete radio a seguito della messa in esercizio da parte di OpNet di nuove infrastrutture alternative. Inoltre, la variazione rispetto all'esercizio precedente risente della presenza, nel 2022, di proventi straordinari relativi all'operazione di cessione delle frequenze ad OpNet. Ilè pari a -4,1 milioni di euro ed evidenzia un peggioramento rispetto al 2022 (-2,9 milioni).Lapari a 6,6 milioni di euro risulta in miglioramento rispetto ai 7,9 milioni al 31 dicembre 2022, per effetto del costante rimborso dei debiti verso istituti finanziari e società di leasing.