Growens, perdita di 1,8 milioni di euro nel primo semestre. Ricavi +3,6%

Growens

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato una crescita deipari al 3,6% nel2024, a 36,9 milioni di euro, rispetto al primo semestre 2023 (35,6 milioni di euro), che sarebbe pari al 6,8% per il perimetro organico del gruppo attuale, ossia senza tenere conto dei dati di conto economico relativi alla Business Unit Datatrics, ceduta nel mese di ottobre 2023 ma inclusa nei dati semestrali.L'è negativo per 0,7 milioni di euro, rispetto al margine positivo per 0,3 milioni di euro nel 1H 2023 (ovvero pari a un EBITDA figurativo positivo per 0,9 milioni di euro con l'esclusione di Datatrics nel 1H 2023). L', dopo la stima delle imposte correnti e differite di competenza, è negativo per circa 1,8 milioni di euro."I risultati del primo semestre 2024 si posizionano nell'ambito di un significativo periodo di transizione per il nostro gruppo, culminato con il pagamento del primo dividendo nella storia della nostra azienda, a testimonianza della solidità finanziaria e della crescita sostenibile raggiunta - ha commentatoe fondatore di Growens - La crescita organica del business riflette il nostro continuo impegno verso l'innovazione, l'efficienza operativa e il miglioramento della qualità dei nostri prodotti".Laconsolidata al 30 giugno 2024 presenta un ammontare negativo (cassa) superiore a 23 milioni di euro, inferiore rispetto al saldo di cassa di 42,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023.