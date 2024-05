ESMA chiede alle società quotate di fare più attenzione alle "pre-close call"

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha emesso una nota per ricordare alle società quotate il ??quadro legislativo applicabile alle "", incoraggiandole aquando si impegnano in tali call, con l'obiettivo di contribuire a mantenere mercati equi, ordinati ed efficaci.Le pre-close call sonoche generano ricerche, previsioni e raccomandazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente. Queste sessioni si verificano, durante i quali gli emittenti evitano di fornire ulteriori informazioni o aggiornamenti. I risultati delle pre-close call possono influenzare le aspettative del mercato e i prezzi degli strumenti.A seguito di alcune recenti notizie apparse sui media che suggeriscono un, l'ESMA ricorda agli emittenti che qualsiasi divulgazione di informazioni privilegiate dovrebbe avvenire solo in conformità con il Regolamento sugli abusi di mercato (MAR). Di conseguenza, gli emittenti dovrebbero condividere solo informazioni non privilegiate durante queste "pre-close call".Per affrontare le potenziali preoccupazioni legate alle pre-close call, l'ESMA raccomanda di seguire diverse buone pratiche, tra cui: prima di una "pre-close call", effettuare una valutazione delle informazioni che si intende divulgare, accertandosi che non si tratti di informazioni privilegiate;sul sito internet dell'emittente, evidenziandone i relativi dettagli (data, luogo, argomenti e partecipanti); messa a disposizione contestuale sul sito internet dell'emittente del materiale e dei documenti utilizzati.L'ESMA rileva inoltre che l'e l'identificazione di potenziali violazioni del MAR spetta allecompetenti.