Germania, indice GFK giugno migliora a -20,9 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento lanel mese di2024. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -20,9 punti, rispetto al -24 di maggio (dato rivisto da un preliminare di -24,2). La lettura è migliore delle attese degli analisti che stimavano una risalita del sentiment fino a -22,5 punti.Migliorano le, con l'indicatore che sale di 9,1 punti a quota +9,8. Cresce di 0,3 punti l'indicatore sulla propensione all'acquisto che si attesta a -12,3 punti. Quello sulle aspettative dei redditi sale di 1,8 punti e si posiziona a +12,5 punti."Ilcombinato con notevoli aumenti salariali rafforza il potere d'acquisto dei consumatori. Ciò stimola le aspettative di reddito e riduce anche l'incertezza dei consumatori, che era responsabile della disponibilità relativamente elevata al risparmio nei mesi precedenti - spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori presso NIM - Tuttavia sembra esserci ancora incertezza tra i consumatori tedeschi. Ciò è dovuto alla mancanza di chiare prospettive future nel Paese, che mina la certezza della pianificazione al momento degli acquisti. Le persone dovranno riconquistare questa certezza prima di essere disposte a investire il loro crescente potere d'acquisto in acquisti più grandi".