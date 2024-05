Check-in treno, incontro Trenitalia-Associazioni dei consumatori per migliorare esperienza

(Teleborsa) - In virtù di unasi è tenuto un incontro tra lae leriguardo al biglietto digitale regionale. Al centro dei temi affrontati: il percorso volto a migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti con il check-in online; i benefici dell’utilizzo del biglietto digitale regionale; la tutela dei passeggeri che rispettano le norme vigenti; i futuri sviluppi della validazione automatica del biglietto, prevista entro il mese di ottobre. Lo si legge in una nota dell'azienda.Trenitalia ha, inoltre, sottolineato chegarantendo maggiore flessibilità rispetto al passato, grazie al numero illimitato di cambi (sia di data che ora) fino alle 23:59 del giorno precedente la, se non ancora effettuato il check-in. L’identificazione dell’esatto treno scelto per viaggiare, mediante la rapida operazione di check-in assimilabile alla validazione del biglietto cartaceo con il vantaggio che lo smartphone è già in tasca, oltre a rappresentare un valido strumento per evitare l’elusione, costituisce il presupposto per, come l’informazione dedicata in corso di viaggio, l’assistenza personalizzata e successivamente anche l’erogazione automatica dell’indennità per ritardo.Durante l’incontro con le associazioni, inoltre, è stato ribadito che,, i passeggeri sono tenuti ad. La mancata validazione o comunicazione al capotreno determinerà una sanzione di 5 euro. In merito è stato evidenziato che entro ottobre si sta lavorando per un ulteriore sviluppo che consentirà l’attivazione automatica, ovvero il check-in automatico del biglietto alla partenza del treno.Prosegue così il percorso di dialogo tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori, volto a rafforzare l’informazione a beneficio di passeggeri e cittadini. All’incontro erano presenti ACU; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assoutenti; Casa del Consumatore; Cittadinanzattiva; CTCU; Codacons; Codici; Confconsumatori; Federconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa Del Cittadino; Udicon; Unione Nazionale Consumatori.