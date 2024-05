Comporti (CONSOB): prossimità è imprescindibile in vigilanza del mercato dei capitali

(Teleborsa) - "Ildal punto di vista dellaè molto diverso da quello bancario. Laè un elemento imprescindibile e non si può fare solo da punto centrale, ovunque esso sia". Lo ha affermato, Commissario CONSOB, in occasione dell'Assemblea Annuale 2024 di AMF Italia (ex Assosim)."Da questo assunto arrivo a dire che non potrà essere un sistema che prevede il consolidamento della responsabilità di vigilanza in un unico soggetto europeo - ha aggiunto - Ma vedo uneuropee, e che poi abbia competenza esclusiva".