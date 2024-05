RedFish, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 2,3 euro

Alantra

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "", visto l'upside potenziale del 70%.Gli analisti scrivono che ildell'azienda comprende sette società che abbracciano vari settori, tra cui servizi di pubblica utility, aerospaziale, tecnologia e servizi sanitari. Tra le iniziative degne di nota figurano, Tesi,, Expo Inox, Movinter, PureLabs e Six Italia. Gli investimenti strategici dell'azienda, come Polieco, mostrano un. Nel suo portafoglio, Expo Inox e Movinter hanno registrato una crescita significativa, mentre recenti acquisizioni come SAIEP dimostrano un impegno verso strategie di investimento diversificate.Alantra ritiene che RFLTC svolga un ruolo fondamentale nel panorama economico italiano dominato dalle PMI, supervisionando e coltivando attivamente le società investite per l'espansione a lungo termine. Concentrandosi sulle PMI a conduzione familiare o in transizione,privilegiando la crescita a lungo termine rispetto ai rapidi disinvestimenti. L'ampio orizzonte di investimento di RFLTC, il personale specializzato e gli efficienti sistemi di gestione offrono agli investitori proposte di portafoglio uniche con potenziale di rendimenti superiori e mitigazione del rischio.Secondo gli analisti, l'IPO della società mirava oltre la visibilità del mercato, indirizzando il capitale raccolto versoe strategie di creazione di valore. Si concentra su due obiettivi chiave: esplorare nuovi investimenti e aumentare il valore delle società in portafoglio. Valutazioni meticolose precedono i negoziati per garantire l'allineamento strategico, mentre lo scouting proattivo e il consolidamento settoriale rafforzano la competitività. Il coinvolgimento attivo di RFLTC sfrutta competenze e risorse per accelerare le traiettorie di crescita, favorendo l'