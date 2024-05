CNH Industrial, lascia Derek Neilson (responsabile del Segmento Agricoltura)

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha accettato la richiesta didiper perseguire un nuovo progetto imprenditoriale al di fuori del settore, dopo 25 anni di dedicato servizio.Nel corso della sua carriera in CNH Neilson ha ricoperto una serie di posizioni di leadership, apportando importanti contributi al settore manifatturiero, all'ex divisione veicoli commerciali e alla regione EMEA, ricoprendo anche per un periodo il ruolo di CEO ad interim. Negli ultimi sei anni hadi CNH."A nome dell'intera azienda, vorrei ringraziare Derek per i suoi anni di instancabile dedizione a CNH - ha commentatodi CNH - Il suo impegno per lo sviluppo di prodotti eccezionali e incentrati sul cliente e la sua promozione del miglioramento costante sono stati fondamentali per il successo della nostra continua trasformazione. L'intero team CNH gli augura ogni successo per i suoi progetti futuri".