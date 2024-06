Idrogeno, Commissione UE avvia i lavori su un nuovo meccanismo pilota

(Teleborsa) - Laha deciso di sostenere lo sviluppo del mercato europeo dell'idrogeno avviando i lavori su un meccanismo pilota. Il nuovo meccanismo è stato creato nell'ambito del pacchetto suie l'idrogeno di recente adozione e mira ad accelerare glifornendo un quadro più chiaro della situazione del mercato sia degli off-taker che dei fornitori e agevolando i contatti tra di essi. Sarà operativo per cinque anni e farà parte dellaIlpilota per l'idrogeno raccoglierà, trasformerà e darà accesso alle informazioni sulla domanda e sull'offerta di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e suoi derivati, consentendo agli acquirenti europei di allinearsi sia ai fornitori europei che a quelli stranieri. Raccoglierà ed elaboreràsullo sviluppo dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno. Oggi è stata avviata una procedura di appalto per trovare un fornitore di servizi che sviluppi una piattaforma informatica per il funzionamento del meccanismo pilota. La Commissione prevede di firmare unentro la fine di quest'anno, in modo che possa entrare in funzione entro la metà del 2025.Ini primisu larga scala sono già in fase di costruzione e sono stati firmati i primi accordi di off-take. Migliorare la visibilità della domanda tra fornitori e consumatori contribuirà ad accelerare le decisioni finali di investimento in Europa e a garantire accordi di off-take. L'idrogeno svolgerà un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal, nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili russi e nel sostegno alla decarbonizzazione e alla competitività dell'industria europea.Il meccanismo pilota per l'idrogeno fa parte dei lavori in corso della Commissione per istituire unaper l'acquisto congiunto di materie prime strategiche che, in futuro, potrebbero riguardare materie prime come le materie prime strategiche.