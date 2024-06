In rosso la Borsa americana nonostante i rialzi delle megacap

Nvidia

(Teleborsa) -, nonostante la buona performance delle megacap. Bene, dopo che nel weekend il CEO Jensen Huang ha detto che la piattaforma di chip AI di prossima generazione dell'azienda sarà lanciata nel 2026.Sul, il PMI manifatturiero di maggio è stato rivisto al rialzo a 51,3 punti, mentre l'ISM manifatturiero dello stesso mese è sceso a 48,7 punti. Inoltre, la spesa per costruzioni è diminuita ad aprile. Il dato clou della settimana sarà però quello dell'in uscita venerdì, che dovrebbe confermare il progressivo allentamento delle tensioni sul mercato del lavoro con una sostanziale stabilità rispetto ad aprile dei nuovi occupati e del tasso di disoccupazione.Decisi movimenti in Borsa per i cosiddetti "meme stock", dopo che un post su Reddit del 2 giugno di Keith Gill, noto come "Roaring Kitty", dopo un intervallo di tre anni, ha mostrato una posizione di 116 milioni di dollari in. Si sono quindi mossi altri titoli collegati ai forum online, comeGuardando aidi Wall Street, ilsta lasciando sul parterre l'1,01%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.248 punti. In frazionale calo il(-0,41%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,24%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,88%),(-1,83%) e(-1,50%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,57%),(+1,94%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,68%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,38%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,74%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,60%.Al top tra i, si posizionano(+4,73%),(+3,17%),(+2,36%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,44%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,87%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,24%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,41%.