Zignago Vetro, Nicolò Marzotto continua ad acquistare azioni

Zignago Vetro

(Teleborsa) -(presidente) hadi, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, nella seduta del 31 maggio. È quanto emerge da una serie di internal dealing.In particolare, ha acquistato 10.000 titoli a 11,8930 euro e 9.603 titoli a 11,8969. Ildelle operazioni è quindi di circaQuesti acquisti seguono quelli dei, in cui Stefano e Nicolò Marzotto hanno acquistato azioni per circa 600 mila euro.