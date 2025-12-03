Piazza Affari guida gli Eurolistini. Pioggia di acquisti su Stellantis

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che beneficia di diversi spunti positivi sulle blue-chips, confermandosi protesta in avanti rispetto a mercati europei più prudenti. Si attende in particolare ilel settore privato (Report di ADP), che sarà valutato in prospettiva, in vista della prossima settimana. I mercati danno ancora pernella riunione di dicembre, mentre c'è incertezza sulle mosse future.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,167. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,39%, a 59,45 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso, che mostra un -0,15%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 46.307 punti.In moderato rialzo il(+0,45%); come pure, leggermente positivo il(+0,31%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,43%), in vista del confronto del CEO Filosa con il Presdente Trump.Tonica(+4,11%), complice il buon andamento dei chip.Moolto bene(+2,50%) e(+2,21%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%, di riflesso ad un report di Morgan Stanley sulle utilities.Tentenna, che cede l'1,35%.Debole, che registra una flessione dell'1,16%.Sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,33%), che ha rafforzato un importante accordo strategico conIn denaro(+4,80%),(+3,50%) e(+3,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.