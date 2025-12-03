Milano 14:29
43.584 +0,53%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:29
9.689 -0,13%
Francoforte 14:29
23.745 +0,15%

Piazza Affari guida gli Eurolistini. Pioggia di acquisti su Stellantis

(Teleborsa) - Prosegue tonica Piazza Affari, che beneficia di diversi spunti positivi sulle blue-chips, confermandosi protesta in avanti rispetto a mercati europei più prudenti. Si attende in particolare il dati USA sull'occupazione del settore privato (Report di ADP), che sarà valutato in prospettiva, in vista del meeting della Fed la prossima settimana. I mercati danno ancora per scontato un taglio dei tassi di 25 punti base nella riunione di dicembre, mentre c'è incertezza sulle mosse future.

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,167. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,39%, a 59,45 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso Londra, che mostra un -0,15%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,04%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 46.307 punti.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,31%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+7,43%), in vista del confronto del CEO Filosa con il Presdente Trump.

Tonica STMicroelectronics (+4,11%), complice il buon andamento dei chip.

Moolto bene Banca MPS (+2,50%) e Telecom Italia (+2,21%).

Le più forti vendite si registrano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -1,91%, di riflesso ad un report di Morgan Stanley sulle utilities.

Tentenna Buzzi, che cede l'1,35%.

Debole Moncler, che registra una flessione dell'1,16%.

Sotto la parità Hera, evidenziando un decremento dell'1,12%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, doValue (+5,33%), che ha rafforzato un importante accordo strategico con Banco Santander.

In denaro D'Amico (+4,80%), Zignago Vetro (+3,50%) e Technoprobe (+3,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries, che prosegue le contrattazioni a -1,97%.

Contrazione moderata per Avio, che soffre un calo dell'1,43%.

Sottotono Danieli che mostra una limatura dell'1,15%.

Deludente GVS, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

