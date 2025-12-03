Piazza Affari guida gli Eurolistini. Pioggia di acquisti su Stellantis

(Teleborsa) - Prosegue tonica Piazza Affari
, che beneficia di diversi spunti positivi sulle blue-chips, confermandosi protesta in avanti rispetto a mercati europei più prudenti. Si attende in particolare il dati USA sull'occupazione d
el settore privato (Report di ADP), che sarà valutato in prospettiva, in vista del meeting della Fed
la prossima settimana. I mercati danno ancora per scontato un taglio dei tassi di 25 punti base
nella riunione di dicembre, mentre c'è incertezza sulle mosse future.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,167. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,39%, a 59,45 dollari per barile.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%. Tra i mercati del Vecchio Continente
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,2%, poco mosso Londra
, che mostra un -0,15%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,04%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.307 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,45%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,31%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Stellantis
(+7,43%), in vista del confronto del CEO Filosa con il Presdente Trump.
Tonica STMicroelectronics
(+4,11%), complice il buon andamento dei chip.
Moolto bene Banca MPS
(+2,50%) e Telecom Italia
(+2,21%).
Le più forti vendite si registrano su Italgas
, che prosegue le contrattazioni a -1,91%, di riflesso ad un report di Morgan Stanley sulle utilities.
Tentenna Buzzi
, che cede l'1,35%.
Debole Moncler
, che registra una flessione dell'1,16%.
Sotto la parità Hera
, evidenziando un decremento dell'1,12%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, doValue
(+5,33%), che ha rafforzato un importante accordo strategico con Banco Santander
.
In denaro D'Amico
(+4,80%), Zignago Vetro
(+3,50%) e Technoprobe
(+3,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Comer Industries
, che prosegue le contrattazioni a -1,97%.
Contrazione moderata per Avio
, che soffre un calo dell'1,43%.
Sottotono Danieli
che mostra una limatura dell'1,15%.
Deludente GVS
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.