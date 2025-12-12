Milano 11:43
Borse europee positive, si guarda ai prossimi meeting delle banche centrali

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, in scia ai guadagni registrati nella notte a Wall Street con l'S&P 500 che ha chiuso ai massimi storici.

Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito a ottobre la produzione industriale ha segnato un incremento di +1,1% m/m (trainata dall'auto) ma l'andamento mensile del PIL è stato sorprendentemente negativo (-0,1% m/m) a causa dei cali di output nei servizi e nelle costruzioni. In Francia e Germania il CPI armonizzato finale di novembre ha confermato le variazioni congiunturali e tendenziali emerse in sede preliminare: - 0,2% m/m e +0,8% a/a nel primo caso e -0,5% m/m e +2,6% a/a nel secondo.

Il focus degli investitori rimane sulle banche centrali, dopo che questa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base. Guardando alla settimana prossima, l'appuntamento della BCE resta quello di minor interesse, al netto delle nuove previsioni e della conferma dei tassi, col risultato di non influire sull'euro. Discorso simile per la Banca d'Inghilterra, il calo del bank rate inglese nell'incontro del 18 dicembre appare scontato, visto che la presentazione del Budget d'autunno ha rassicurato il mercato sulla tenuta dei conti pubblici e sulle coperture finanziarie della manovra. Più attenzione sulla riunione della Banca del Giappone, chiamata ad alzare i tassi il 19 dicembre.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,79%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.

Tra gli indici di Eurolandia piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,55%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,32%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,58% a 43.955 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 46.683 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,89%); come pure, positivo il FTSE Italia Star (+0,89%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce STMicroelectronics, con un ampio progresso del 2,30%. Andamento positivo per Lottomatica, che avanza di un discreto +2,21% (upgrade a Overweight da Morgan Stanley). Ben comprata Amplifon, che segna un forte rialzo dell'1,61%. Performance modesta per Interpump, che mostra un moderato rialzo dell'1,27%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Danieli (+5,65%), Ferretti (+3,59%), Maire (+2,16%) e Zignago Vetro (+2,04%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue, che continua la seduta con -0,90%. Tentenna Juventus, che cede lo 0,81%.
