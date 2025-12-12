Borse europee positive, si guarda ai prossimi meeting delle banche centrali

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, in scia ai guadagni registrati nella notte a Wall Street con l'S&P 500 che ha chiuso ai massimi storici.
Sul fronte macroeconomico
, nel Regno Unito a ottobre la produzione industriale ha segnato
un incremento di +1,1% m/m (trainata dall'auto) ma l'andamento mensile del PIL è stato
sorprendentemente negativo (-0,1% m/m) a causa dei cali di output nei servizi e nelle costruzioni. In Francia
e Germania
il CPI armonizzato finale di novembre ha confermato le variazioni congiunturali e tendenziali emerse in sede preliminare: - 0,2% m/m e +0,8% a/a nel primo caso e -0,5% m/m e +2,6% a/a nel secondo.
Il focus degli investitori rimane sulle banche centrali, dopo che questa settimana la Fed ha tagliato i tassi di 25 punti base. Guardando alla settimana prossima, l'appuntamento della BCE
resta quello di minor interesse, al netto delle nuove previsioni e della conferma dei tassi, col risultato di non influire sull'euro. Discorso simile per la Banca d'Inghilterra
, il calo del bank rate inglese nell'incontro del 18 dicembre appare scontato, visto che la presentazione del Budget d'autunno ha rassicurato il mercato sulla tenuta dei conti pubblici e sulle coperture finanziarie della manovra. Più attenzione sulla riunione della Banca del Giappone
, chiamata ad alzare i tassi il 19 dicembre.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,79%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +74 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,54%. Tra gli indici di Eurolandia
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,55%, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,32%, e tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,58% a 43.955 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.683 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,89%); come pure, positivo il FTSE Italia Star
(+0,89%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce STMicroelectronics
, con un ampio progresso del 2,30%. Andamento positivo per Lottomatica
, che avanza di un discreto +2,21% (upgrade a Overweight da Morgan Stanley). Ben comprata Amplifon
, che segna un forte rialzo dell'1,61%. Performance modesta per Interpump
, che mostra un moderato rialzo dell'1,27%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+5,65%), Ferretti
(+3,59%), Maire
(+2,16%) e Zignago Vetro
(+2,04%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su doValue
, che continua la seduta con -0,90%. Tentenna Juventus
, che cede lo 0,81%.