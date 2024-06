Lemon Sistemi cede impianto fotovoltaico per 1,15 milioni di euro

Lemon Sistemi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in campo energetico, ha comunicato che il 25 marzo ha sottoscritto una manifestazione di interesse per la potenzialeda circa 1MWp denominato "Parco Lemon 1" ubicato nel comune di Castellammare del Golfo (TP). La manifestazione di interesse è divenuta vincolante con la comunicazione di esisto positivo dell'attività di due diligence da parte dell'acquirente, ricevuta in data odierna.L'operazione rientra nell'ambito della strategia di sviluppo diretto di impianti fotovoltaici e agrivoltaici di medie dimensioni con potenza inferiore ai 10 MW. Il, che verranno corrisposti a Lemon in più tranches in base allo stato di avanzamento dei lavori fino alla connessione alla rete dell'impianto.L'atto definitivo, e quindi la cessione del ramo d'azienda, potrà perfezionarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di fine opere di rete effettuata da Lemon e, in ogni caso,"Siamo soddisfatti dell'esito positivo dell'attività di due diligence, evento propedeutico e necessario pe la finalizzazione della vendita dell'impianto Parco Lemon 1 della potenza di circa 1 MWp - ha commentatodi Lemon Sistemi - Il nostro intento è di proseguire in questa attività che ci vede impegnati nella progettazione e costruzione di impianti a terra, una linea strategica di sviluppo e crescita del business in l".Il titolo, in assenza di notizie, ha; è passato dagli 1,89 euro di mercoledì 29 maggio ai 2,87 euro di ieri. La società si è quotata a fine dicembre 2023 con un prezzo di collocamento è pari a 1,47 euro per azione.