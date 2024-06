Maersk prevede ulteriori congestioni portuali, soprattutto in Asia e Medio Oriente

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese del trasporto marittimo, vede ora, e ulteriore aumento delle tariffe di trasporto dei container, sulla scia della continua forte domanda del mercato dei container e delle perturbazioni causate dalla crisi in corso nel Mar Rosso."Questoe si prevede che contribuirà a una performance finanziaria più forte nella seconda metà del 2024", si legge nella nota con cui la società ha migliorato la propria guidance finanziaria.Maersk prevede un EBITDA sottostante compreso tra 7 e 9 miliardi di dollari e un EBIT compreso tra 1 e 3 miliardi di dollari (in precedenza tra 4 e 6 miliardi di dollari e tra -2 e 0 miliardi di dollari, rispettivamente) e un free cash flow di almeno 1 miliardo di dollari (in precedenza almeno -2 miliardi di dollari)."Le condizioni commerciali rimangono soggette a unadata l'imprevedibilità della situazione del Mar Rosso e la mancanza di chiarezza sulla domanda e sull'offerta future", viene sottolineato.