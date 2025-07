Standard Chartered lancia trading di asset digitali per clienti istituzionali

Standard Chartered

(Teleborsa) -, società finanziaria quotata a Londra ma con la maggior parte delle attività in Asia e Africa e Medio Oriente, ha l. L'offerta include il trading spot di Bitcoin (XBT/USD) ed Ether (XET/USD) tramite la filiale nel Regno Unito e a breve introdurrà il trading di non-deliverable forward (NDF).Questo rende Standard Chartered laa livello globale a offrire il trading spot deliverable di criptovalute per clienti istituzionali, tra cui aziende, investitori e gestori patrimoniali.L'offerta di trading è completamentedi Standard Chartered, consentendo ai clienti istituzionali di accedere e negoziare criptovalute tramite interfacce FX familiari. I clienti possono scegliere il depositario di loro scelta, incluse le soluzioni di custodia sicura di asset digitali di Standard Chartered."Gli asset digitali sono un elemento fondamentale dell'evoluzione dei servizi finanziari - ha detto il CEO Bill Winters - Sono fondamentali per abilitare nuovi percorsi di innovazione, maggiore inclusione e crescita in tutto il settore. Con l', desideriamo offrire loro un percorso per effettuare transazioni, negoziare e gestire il rischio degli asset digitali in modo sicuro ed efficiente, nel rispetto dei requisiti normativi".