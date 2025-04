Borse europee in rialzo su rassicurazioni USA, spicca Francoforte con rally di SAP

SAP

(Teleborsa) -, in scia a performance analoghe dei mercati statunitensi e asiatici, dopo che ieri pomeriggio il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, ha dichiarato di ritenere che ci sarà una. Poche ore dopo, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che le discussioni per raggiungere un accordo commerciale con Pechino stavano procedendo "molto bene", mentre i dazi aggiuntivi del 145% imposti dal governo statunitense sui prodotti cinesi e i dazi del 125% applicati dalla Cina sui beni statunitensi hanno portato in sostanza a un embargo. Donald Trump ha confermato questa posizione, affermando che i dazi imposti alla Cina "saranno significativamente ridotti". Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato diLa guerra commerciale innescata dagli USA ha indotto l'ad(in calo dal 3,3% precedente) e rivedere al ribasso anche la crescita degli Stati Uniti all'1,8% per quest'anno (in calo dal 2,7% di gennaio). L'Eurozona, meno colpita, dovrebbe vedere la sua economia crescere dello 0,8% (0,2 punti in meno rispetto alle precedenti previsioni), mentre le previsioni di crescita della Cina sono state riviste al ribasso dal 4,5% al ??4%.Oggi il focus è sui. In particolare,, il più grande produttore di software in Europa, ha superato le stime di profitto del primo trimestre e confermato i suoi obiettivi annuali di fatturato nel cloud, mentre Volvo Group, produttore di camion svedese, ha riportato un calo degli utili del primo trimestre superiore alle aspettative e ha abbassato le sue previsioni sul mercato dei camion nordamericano, evidenziando una crescente incertezza sui dazi.Sul fronte macroeconomico, il, come si evince dai dati previsionali dell' indagine PMI di S&P Global e Hamburg Commercial Bank. L'attività economica è stata frenata dalla più rapida riduzione di nuovi ordini e dall'indebolimento della fiducia nelle prospettive per l'anno prossimo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 3.306,1 dollari l'oncia, in forte calo del 2,26%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,31%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.svettache segna un importante progresso del 2,73%, vola, con una marcata risalita dell'1,54%, e brilla, con un forte incremento (+2,13%).Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,07% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 38.523 punti. In rialzo il(+1,36%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del(+1,59%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,36%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,13%. Buona performance per, che cresce del 3,56%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,45%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+11,95%),(+5,46%),(+5,36%) e(+5,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.