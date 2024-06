Seduta contrastata a Wall Street, sale il Nasdaq con le megacap

Dow Jones

Vertex Pharmaceuticals

Diamondback Energy

Constellation Energy

Baker Hughes Company

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,30%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.283 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,35%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,43%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,98%),(+0,74%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,60%),(-1,26%) e(-1,24%).Tra i(+3,92%),(+2,29%),(+1,08%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.Calo deciso per, che segna un -2,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,12%.Al top tra i, si posizionano(+4,90%),(+4,57%),(+3,70%) e(+3,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,38%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 175K unità; preced. 192K unità)15:45: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 51,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 51,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 49,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,16 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 64,79K unità).