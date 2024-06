STM, accordo con Geely Auto per fornitura SiC e laboratorio congiunto

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese del campo dei semiconduttori, e Geely Auto Group, gruppo cinese attivo nella produzione di automobili e veicoli a nuova energia (NEV), hanno firmato unvolto ad accelerare la collaborazione già esistente sui dispositivi in SiC.Secondo i termini di questo contratto pluriennale, ST fornirà a diversi marchi di Geely Auto, dando impulso alla strategia di trasformazione dei NEV di Geely Auto con prestazioni superiori, velocità di ricarica più elevate e una maggiore autonomia di guida. Inoltre, facendo perno sulla loro collaborazione di lunga data in diverse applicazioni automotive, Geely e ST hannoper scambiarsi informazioni ed esplorare soluzioni innovative correlate alle architetture elettroniche/elettriche (E/E) delle automobili (come l'infotainment di bordo o i sistemi Smart Cockpit), ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e ai NEV."Geely Auto è un splendido esempio di innovazione del settore automobilistico in Cina, in quanto sta compiendo rapidi progressi nell'elettrificazione e nella digitalizzazione delle automobili ed espandendo al contempo la sua presenza sul mercato globale. Questo accordo a lungo termine per la fornitura di SiC e l'istituzione del laboratorio congiunto segnano un passo avanti significativo nella nostra collaborazione di lunga data”, ha dichiarato, Executive Vice President of Sales & Marketing per la regione Cina di STMicroelectronics.