Wall Street cauta. Focus su Fed e Job Report

(Teleborsa) - Prosegue in calo la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per l'andamento dell'economia statunitense, dopo che. L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, resta sotto la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Il focus, sempre in tema di macroeconomia, è ora sul, che sarà pubblicato venerdì.Si guarda anche alle decisioni delleche arriveranno nei prossimi giorni. Questa settimana, si conosceranno quelle della Banca centrale europea e della Banca del Canada, da cui è atteso che taglieranno i tassi. La Federal Reserve è destinata, invece, a mantenerli stabili, nella riunione della prossima ottava.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 38.547 punti, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.267 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,21%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, i settori(-1,55%),(-1,51%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,92%),(+1,90%),(+1,33%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.Al top tra i, si posizionano(+3,10%),(+2,21%),(+1,90%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,64%.scende del 2,86%.Calo deciso per, che segna un -2,8%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)14:15: Occupati ADP (atteso 175K unità; preced. 192K unità)15:45: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 51,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 51,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 49,4 punti).