Wall Street debole, pesano timori su economia

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per l'andamento dell'economia statunitense, dopo che l’indice. L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, resta, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Il focus, sempre in tema di macroeconomia, è ora sul, che sarà pubblicato venerdì.Si guarda anche alle decisioni di importanti delle, nei prossimi giorni. Questa settimana, si conosceranno quelle della Banca centrale europea e della Banca del Canada, da cui è atteso che taglieranno i tassi. Laè destinata, invece, a mantenerli stabili, nella riunione della prossima ottava.Sulle prime rilevazioni, sosta intorno alla parità ilche si attesta a 38.527 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,24%, scambiando a 5.271 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,2%).