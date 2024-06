Clima, ISTAT: il 2022 l’anno più caldo dal 1971 per i Capoluoghi di Regione

(Teleborsa) - La Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici di Dubai (2023) ha confermato la necessità di contenere a +1,5 gradi l'aumento della temperatura media globale rispetto all'era pre-industriale (come definito nell'accordo di Parigi 2015). Nel Rapporto 2024 dell'delle Nazioni Unite si ribadisce che solo attuando azioni urgenti per il clima, potrà essere garantito un futuro vivibile per tutti gli abitanti del Pianeta e uno sviluppo sostenibile. Le aree urbane, hotspot climatici, sono colpite in maniera rilevante dagli effetti negativi dei CC. In tale scenario, dall'emerge un aumento della temperatura media dei Capoluoghi di Regione tra il 1971 e il 2022.– rileva l'Istat – si registrano negli anni 2011-2022 (media del periodo 15,8 gradi). Nel 2014, per la prima volta, vengono raggiunti i 16 gradi (+1,1 gradi rispetto al trentennio 1981-2010 e +1,5 gradi rispetto al 1971-2000 Normali Climatologiche CLINO). Nel periodo 2011-2022, la precipitazione totale è in media circa 752 mm, con una variabilità inter-annuale in aumento.(+1,7 gradi rispetto CLINO 1981-2010).Per tutte le città esaminate si evidenziano anomalie positive: superiori a +2 gradi Roma, Milano, Perugia e Torino. La precipitazione totale annua dei Capoluoghi di Regione (circa 576 mm) diminuisce di -167 mm rispetto altrentennio 1981-2010.Per i, nel 2022 la temperatura media (circa 16,6 gradi) sale di +1 gradi e la precipitazione (in media circa 598mm) cala di -264 mm rispetto ai corrispondenti valori medi del decennio 2006-2015 Nel 2022, gli indici di estremi di temperatura mostrano aumenti sensibili per gran parte dei Capoluoghi di Provincia. I giorni estivi e le notti tropicali (in media 136 e 58 nell'anno) sono in netta crescita rispetto al decennio 2006-2015 con un'anomalia climatica di +19 giorni e +20 notti.In media fra i Capoluoghi di Provincia, sale a 299 il numero di giorni senza pioggia, 18 in più rispetto al periodo 2006-2015.