Mercati europei positivi alla vigilia della BCE

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Enel

A2A

Banca Mediolanum

Stellantis

Banca Popolare di Sondrio

Telecom Italia

Fineco

Moncler

Philogen

MFE A

IREN

Brembo

Ariston Holding

Piaggio

Industrie De Nora

Ferragamo

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Gli investitori guardano ai dati macro e, in particolare, alla pubblicazione, nella giornata di oggi, del report ADP relativo alla creazione dei nuovi posti di lavoro nel settore privato, negli Stati Uniti d'America. Questo dato anticiperà la diffusione del report occupazionale USA, relativo al mese di luglio, venerdì 7 giugno.Si guarda anche alle decisioni delleche arriveranno nei prossimi giorni. Questa settimana, si conosceranno quelle della Banca centrale europea (domani, giovedì 6 giugno) e della Banca del Canada (oggi), da cui è atteso che taglieranno i tassi. La Federal Reserve è destinata, invece, a mantenerli stabili, nella riunione della prossima ottava.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.333,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,35 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +129 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,82%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,62%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,38%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 34.550 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.762 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,08%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,73%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,51%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,45%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,93%),(+2,90%),(+1,76%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.Tra ledi maggior peso:08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 53,3 punti)10:00: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 51,7 punti)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -5,1%; preced. -7,8%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,4%).