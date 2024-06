Wall Street positiva dopo dati deboli sul mercato del lavoro

Dollar Tree

Hewlett Packard Enterprise

Campbell Soup

HanesBrands

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -sulle aspettative di undi quanto il mercato scontasse nelle ultime sedute. A rafforzare questa convinzione sono stati una serie di rapporti che hanno segnalato un indebolimento del mercato del lavoro e un rallentamento della crescita nella più grande economia del mondo.In particolare, oggi i dati dell'ADP Research Institute hanno mostrato che le assunzioni presso le aziende statunitensi sono cresciute aal ritmo più lento dall'inizio dell'anno: lesono aumentate di 152.000 unità, contro le aspettative del mercato per un aumento di 175.000. Sempre sul fronte macroeconomico, le richieste di mutui settimanali sono risultate in calo del 5,2%.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una, superiore al 47% della scorsa settimana.Tra leha affermato che esplorerà opzioni che includono una potenziale vendita o spin-off del business Family Dollar,ha previsto ricavi per il terzo trimestre superiori alle aspettative grazie alla domanda per i suoi server AI,ha migliorato le previsioni di ricavi annuali dopo i risultati del terzo trimestre,ha venduto il marchio Champion ad Authentic Brands per almeno 1,2 miliardi di dollari.Nelle scorse ore è stato anche annunciato che presto potrebbe nascere una nuova Borsa negli Stati Uniti. TXSE Group intende infatti lanciare il. La società ha raccolto 120 milioni di dollari e chiederà presto l'autorizzazione ad operare alla Securities and Exchange Commission (SEC).Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 38.749 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.308 punti. In moderato rialzo il(+0,66%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,34%).