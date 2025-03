Wall Street debole, pesa ultimo round di dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 42.281 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.697 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); senza direzione l'(-0,17%).Resta forte la preoccupazione sui nuovi dazi sul settore auto, annunciati da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ieri, il Tycoon poco prima della chiusura dei mercati americani, ha reso noto che dal 2 aprile entreranno in vigore tariffe doganali al 25% per tutte le vetture prodotte fuori dagli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, la lettura finale del PIL del quarto trimestre ha rivelato una crescita maggiore delle aspettative, mentre sul versante mercato lavoro sono scese più delle attese le richieste di sussidi alla disoccupazione.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,81%) e(+0,45%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,95%),(-0,63%) e(-0,61%).Al top tra i(+2,26%),(+1,74%),(+0,98%) e(+0,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.scende del 2,56%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.(+10,46%),(+2,98%),(+2,11%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.