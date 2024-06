FER 2, Ranieri (NextGeo): se implementato con successo avrà significativo impatto per transizione

NextGeo

(Teleborsa) - "Il, come affermato anche dal Ministro del Mase Gilberto Picchetto Fratin, rappresenta unverso il raggiungimento degli obiettivi energetici in Italia in tema di rinnovabili. Un provvedimento particolarmente atteso dagli operatori del settore che attraverso tecnologie innovative consentirà di accrescere la capacità di energia rinnovabile installata, ridurre le emissioni di gas serra, stimolare la competitività del settore energetico e la creazione di nuovi posti di lavoro". Lo affermadi, commentando il via libera UE allo schema che mira a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili."Obiettivo dell'intervento è quello di incentivare la realizzazione di una capacità di 4,6 GW di impianti entro il 31 dicembre 2028,come gli impianti eolici off-shore, geotermoelettrici a emissioni nulle, geotermoelettrici tradizionali, alimentati a biomassa e biogas, fotovoltaici floating su acque interne e a mare - spiega l'esperto - Tutte tecnologie dall'alto potenziale, ma che richiedono ancora di un valido sostegno per essere economicamente competitive"."Credo che, se implementato con successo, il FER 2 potrà avere un, sarà importante però accelerare i tempi, evitando ritardi ed eccessi di burocrazia - dice Ranieri - Questo Decreto, promuovendo una varietà di fonti rinnovabili, rappresenta la chiave per il raggiungimento di una maggiore sicurezza energetica e per una sempre minor dipendenza dalle fonti fossili"."Noi di NextGeo, come specialisti di rilievi marini e costruzioni offshore, siamogli operatori del settore che operano in ambiente marino e che saranno direttamente coinvolti in questa importante sfida nella promozione delle tecnologie emergenti e innovative che contribuiranno a rendere il sistema energetico ancora più resiliente e sostenibile, favorendo la transizione energetica in atto", conclude.