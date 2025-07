UniCredit, Orcel: c'è tanto rumore, ma continueremo a cercare opportunità per azionisti

Commerzbank

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) - ", con il ritiro da Banco BPM, la ristrutturazione delle nostre coperture su, l'internalizzazione delle assicurazioni sulla vita, gli oneri una tantum che anticipano il futuro.per il primo e il secondo trimestre e siamo più forti rispetto allo scorso anno nel complesso e nella maggior parte delle linee di bilancio. E se si guarda alle nostre previsioni, sono più forti rispetto allo scorso anno e in modo significativo". Lo ha affermato il CEO di, chiudendo la conference call sui risultati record del secondo trimestre 2025 , arrivati all'indomani della decisione di ritirare l'offerta su"Quindi siamo molto fiduciosi e non alziamo le stime se se non siamo fiduciosi che saremo lì o anche meglio - ha proseguito - Questo è il business sottostante. Il contributo deglinon avrà un impatto significativo quest'anno, ma inizieranno a contribuire positivamente nel 2026. Il consolidamento azionario di Alpha e Commerzbank, e tutto il rumore di fondo che c'è in giro non sta avendo un impatto sul 2025, probabilmente più negativo che positivo se si esclude l'elemento one-off, ma contribuirà a partire dal 2026"."Ciò di cui siamo fermamente convinti è una performance sottostante più forte del previsto e in accelerazione, un'- ha detto Orcel - E quindi il rafforzamento della top line, dei ricavi core, della bottom line e delle prospettive per i nostri KPI che hanno portato al miglioramento della performance e della guidance non solo per il 2025, ma anche per il 2027."Il resto, onestamente, è rumore di fondo e, accelerando internamente o trovando altre opportunità. Ma siamo fiduciosi di ciò che abbiamo messo sul tavolo e agiremo in quella direzione", ha concluso.