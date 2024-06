Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 38.851 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.350 punti. Senza direzione il(+0,01%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(+0,03%).Gli occhi degli investitori restano concentrati sulla Federal Reserve e sulle prossime mosse di politica monetaria dopo che gli ultimi dati macroeconomici stanno mostrando un rallentamento dell’economia statunitense, in particolare il raffreddamento del mercato del lavoro, che potrebbe così spingere la banca centrale ad anticipare il taglio dei tassi di interesse. Occhi puntati, domani, sui numeri della disoccupazione mensile.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,80%),(+0,68%) e(+0,56%). Nel listino, i settori(-0,77%),(-0,74%) e(-0,56%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,74%),(+1,81%),(+1,25%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,09%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.(+7,07%),(+6,61%),(+5,40%) e(+3,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,49%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 64,79K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 3,5%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -76,2 Mld $; preced. -68,6 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4,7%; preced. -2,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 221K unità).