Borse europee deboli il giorno dopo la BCE

(Teleborsa) -, così come per il resto delle Borse europee, con gli investitori cauti in attesa del rapporto sui posti di lavoro americano, in arrivo in giornata, e in vista delle riunioni di Fed e BoJ della prossima settimana.Il dato odierno sul, dovrebbe fornire indizi sulla tempistica dei tagli dei tassi di interesse da parte della banca centrale guidata da Jerome Powell. Il dato della vigilia, sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, superiore alle attese degli analisti, ha alimentato le speranze per un taglio dei tassi dellaIntanto laha tagliato i tassi di interesse per la prima volta in quasi 5 anni, così come la, che ha preceduto l'Eurotower, ha tagliato il costo del denaro.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,089. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.374,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,37%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,20%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 34.708 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,32%, scambiando a 36.939 punti.di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,08%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Tra i(+0,98%),(+0,83%),(+0,81%) e(+0,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 22,6 Mld Euro; preced. 22,2 Mld Euro)08:00: Produzione industriale, annuale (preced. -4,25%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)08:45: Partite correnti (preced. 600 Mln Euro).