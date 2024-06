IA e mondo del lavoro: opportunità, sfide, preoccupazioni e nuove figure lavorative

(Teleborsa) - Lo sviluppo dell’sta trasformando sempre più il mercato del lavoro. Molti imprenditori e manager stanno implementando questa innovazione e sono favorevoli al suo utilizzo, ma questo richiede nuove competenze e talenti adeguati alle sfide e alle opportunità emergenti. Sono nate cosìed alcune di quelle già esistenti hanno incluso il tema nell’IA nelle competenze ricercate. Nel primo quadrimestre 2024da parte delle aziende, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,. Un dato che conferma come queste figure stiano diventando sempre più appetibili sul mercato e lo saranno sempre più in futuro. È quanto emerge dallaMolte aziende si sono già mosse per sfruttare l’IA nelle proprie organizzazioni: circa il 20% dei professionisti, infatti, afferma di utilizzare già tecnologie o strumenti di IA Generativa, soprattutto i giovani.nel posto di lavoro, prevalentemente perché non ne comprendono i vantaggi o perché temono i rischi per la sicurezza, e una minima parte (6%) ha vietato l'uso dell'IA sul posto di lavoro. Ma le aziende devono anche considerare. Su questo punto, lo è in attesa di valutazioni prima di intraprendere azioni (38%). Solo pochissimi offrono ai dipendenti programmi di formazione per l'aggiornamento/riqualificazione delle proprie competenze (6%) o stanno informando i dipendenti sulla politica attuale e futura in materia (4%). Inoltre, ben sette imprese su dieci non dispongono ancora di una specifica policy interna in merito alla creazione di contenuti e materiali attraverso l'utilizzo di tecnologie di IA.Ma - continua l'indagine - c’è ancora una certa diffidenza con il campione,equamente diviso tra chi si ritiene preoccupato (47%) e chi invece non lo è per nulla (53%). Questo probabilmente perchéEppure, sembra non esserci un blocco totale, dato che la maggior parte deio del loro ambito di specializzazione in seguito ai nuovi sviluppi dell'IA. Tra coloro che si dichiarano favorevoli all’implementazione di questa tecnologia, c’è chi ritiene che l’IA porterà come vantaggi un aumento della produttività ed efficienza (57%), alla riduzione del rischio di errore umano (42%) e a una migliorata creatività e generazione delle idee (29%).Dalla rilevazione, emerge, inoltre, che nelincludono AI Engineer, AI Architect, AI Vision Specialist, AI Ethicist, AI/ML Trust and Safety Manager, Business Analyst, Cloud AI Developer, Machine Learning Developer e Machine Learning Specialist.Molte posizioni già esistenti richiedono quindi unper ricoprire determinati ruoli. A questo proposito, secondo la rilevazione di Hays Italia,per migliorare le proprie skill in tema di IA, nonostante molti professionisti (ben l’85%) vorrebbero partecipare a programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale su come inserire questa tecnologia nel loro lavoro. Certo è che l’applicazione dell’intelligenza artificiale costringerà le aziende a rivedere i propri processi e modelli di lavoro, per cui sarà sempre più necessario considerare l’impatto di questa tecnologia in fase organizzativa.